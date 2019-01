Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit einem deutlichen Plus aus dem Handel gegangen und hat damit an die satten Vortagesgewinne angeknüpft. Dem Leitindex SMI gelang zeitweise sogar der Sprung knapp über die 8'700-Punkte-Marke. Händler erklärten sich die bessere Stimmung mit Hoffnungen, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China zu einer Entspannung kommen wird. Positiv kamen auch Aussagen eines US-Notenbankers an, wonach Zinserhöhungen in den USA im laufenden Jahr keineswegs in Stein gemeisselt seien.

Pessimisten warnten allerdings vor der Unberechenbarkeit von US-Präsident Donald Trump, die eine allfällige Einigung im Handelsstreit relativeren würde. Abgesehen davon gebe es nach wie vor weitere Unsicherheitsfaktoren; insbesondere sei beim Brexit die weitere Entwicklung völlig offen. Generell sei mit der aktuellen Erholung viel "Optimismus" eingepreist, war an der Börse zu hören.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann 0,67 Prozent auf 8'687,71 Punkte. Im Hoch erreichte der SMI gar 8'700,18 Stellen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,98 Prozent auf 1'342,15 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,70 Prozent auf 10'148,06 Stellen. Von den 30 SLI-Titeln schlossen bis auf drei alle im Plus, wobei neun Valoren mehr als 2 Prozent zulegten.

Die mit Abstand deutlichsten Gewinne verzeichneten bei den Blue Chips Sika (+5,7%). Die Titel ...

