Der Hafen von Antwerpen hat einen neuen Kurs festgelegt, der sich auch in einer starken visuellen Identität wiederfindet. Ein großer internationaler Hafen verdient eine starke Identität. Eine Identität, die ein starkes Signal an den Rest der Welt sendet. Entdecken Sie die neue Basislinie und das neue Logo des Hafens von Antwerpen. Ready for the future! Mit der neuen...

Den vollständigen Artikel lesen ...