Die Fresenius Medical Care wartet weiterhin auf die Entscheidung der Kartellbehörde in den USA zur Übernahme von NxStage Medical. Wie FMC mitteilte, wird weiterhin von einem Abschluss des Deals Anfang 2019 ausgegangen, eigentlich sollte die Übernahme bereits 2018 vollzogen werden. NxStage entwickelt, produziert und vermarktet Dialysegeräte und weitere Produkte für den Einsatz in der Heimdialyse und der Intensivmedizin. FMC will Berichten zu Folge ...

