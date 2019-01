Glattbrugg - Instagram, Facebook & Co. sind heute vielfach ständige Begleiter in den Ferien. Schliesslich wollen Reisende die Daheimgebliebenen am eigenen Glück teilhaben lassen. Gewisse Destinationen bieten sich dank ihrer atemberaubenden Landschaften und Natur speziell gut an, sie bildlich festzuhalten.

In Griechenland vom Segelschiff aus die Küste fotografieren, aussergewöhnliche Reisterrassen auf Bali mit der Kamera einfangen, das Wolkenspiel am Himmel über den Färöer Inseln festhalten, in der Wüste in Namibia auf das perfekte Licht warten oder in Costa Rica dank der Tipps eines Profifotografen das perfekte Bild schiessen: Der Einsatz des Fotoapparats oder der Handykamera gehört heute bei vielen in den Ferien dazu. Mit Bildern von diesen Reisen sind "Likes" auf Instagram, Facebook & Co. garantiert.

Andere Perspektiven in Griechenland

Bilder mit dem Meer als Hauptsujet finden sich auf Instagram wahrlich genug. Wer seinen Instagram-Account oder sein Facebook-Profil für einmal mit Fotos "von der anderen Seite" schmücken will, hat dazu zum Beispiel auf einer Segelreise rund um die griechische Inselwelt im Saronischen Golf die Möglichkeit. saronicgulf migrosferien @migrosferien.ch

Die 8-tägige geführte Gruppen-Rundreise "Juwelen des Saronischen Golfs" ab/bis Athen in Griechenland auf dem Schiff "MS Aurora" ist bei Migros Ferien ab CHF 899.- pro Person buchbar, inklusive 7 Übernachtungen an Bord in einer Doppelkabine mit Frühstück und Mittagessen. www.migros-ferien.ch/o-1904283

Göttliche Motive auf Bali

Wo sonst als auf der Insel der Götter finden sich göttliche Fotomotive? Auf Bali in Indonesien können Reisende dementsprechend nach Belieben auswählen. Besonders lohnenswert sind die Foto- und Destinationen-Highlights ...

Den vollständigen Artikel lesen ...