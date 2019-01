Washington - Im Streit um die Mauer an der Grenze zu Mexiko hat ein Spitzentreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Vertretern der Demokraten mit einem Eklat geendet. Trump verliess das Gespräch am Mittwoch im Weissen Haus abrupt und bezeichnete es später auf Twitter als "totale Zeitverschwendung".

Er habe die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, gefragt, ob sie der Finanzierung einer Mauer zustimmen werde, wenn er den Stillstand der Regierungsgeschäfte beende. Sie habe nein gesagt, woraufhin er das Treffen beendet habe, schrieb Trump.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. Januar 2019

Eine ganz andere Version schilderte der demokratische Fraktionschef im Senat, Chuck Schumer, zeitgleich vor Journalisten. Als Pelosi dem Prestigeprojekt des Präsidenten ihre Unterstützung verweigert habe, sei Trump aufgestanden und gegangen. "Wir haben wieder einen Wutanfall erlebt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...