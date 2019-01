Zug - Das Jahr 2018 geht für Bossard als ein weiteres Wachstumsjahr in die Unternehmensgeschichte ein. Der auf industrielle Verbindungs- und Montagetechnik spezialisierten Gruppe gelang es erneut, in allen Geschäftsregionen kräftig zuzulegen. Eine nachlassende Dynamik war im Schlussquartal allerdings in Europa zu sehen.

Im Berichtsjahr steigerte Bossard den Gruppenumsatz um 11 Prozent auf 871,1 Millionen Franken zweistellig. In Lokalwährungen resultierte ein Plus von 9,3 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Verkäufe währungsbereinigt um deutliche 12 Prozent zugenommen.

Mit den jüngsten Zahlen erfüllen die Zuger die zuletzt etwas reduzierten Erwartungen und auch jene der Analysten. Mitte Oktober hatte Bossard einen Umsatz in Höhe von ...

