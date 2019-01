Das Baugewerbe in Deutschland hat im Oktober weiter zugelegt. Im Oktober 2018 waren die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 16,8 Prozent höher als im Oktober 2017, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Donnerstag mit.

Noch höher war die Zuwachsrate zuletzt im Januar 2018 gewesen (+ 21,2 Prozent). Dabei ist zu beachten, dass aktuell das Preisniveau für Bauleistungen deutlich über dem Niveau des Vorjahres liegt. Im Oktober 2018 waren im Bauhauptgewerbe 2,6 Prozent mehr Beschäftigte tätig als im Vorjahresmonat, so das Bundesamt weiter. Alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes verbuchten Umsatzzuwächse im Vorjahresvergleich.

Im Tiefbau waren die Umsätze im Oktober 2018 um 21,2 Prozent und im Hochbau um 12,4 Prozent höher als im Oktober 2017. Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des gesamten Bauhauptgewerbes stiegen die Umsätze beim Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken mit +23,6 Prozent sowie beim Leitungstiefbau und Kläranlagenbau mit +23,4 Prozent am stärksten, so das Statistikamt. Den geringsten Umsatzzuwachs gab es im Wirtschaftszweig Sonstiger Tiefbau (zum Beispiel Wasserbau) mit +12,9 Prozent gegenüber Oktober 2017. Im Vergleich zu den ersten zehn Monaten 2017 stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe in den ersten zehn Monaten 2018 um 8,2 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 2,5 Prozent, so das Bundesamt.