Baar - Das Technologieunternehmen Ascom hat sich im zweiten Halbjahr gesteigert, die eigenen Ziele für das Gesamtjahr aber gleichwohl verfehlt.

Im Jahr 2018 sei ein Umsatz von rund 318,5 Millionen Franken erzielt worden, teilte Ascom am Donnerstag mit. Dies entspricht einem Plus von 2,8 Prozent respektive von 1,7 Prozent zu konstanten Wechselkursen. Das Unternehmen hatte eine Umsatzsteigerung von 3 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt.

Die Betriebsgewinn-Marge (EBITDA-Marge) kam derweil bei rund 12 Prozent zu liegen, wie die ...

