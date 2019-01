Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Der Leitindex SMI entfernt sich dabei wieder klar von der 8'700-Punkte-Marke, nachdem er am Vortag diese zeitweise knapp überschritten hatte. Händler erklären sich die Verluste mit einer Verschnaufpause. An den beiden Vortagen hatte der SMI um insgesamt rund 150 Punkte angezogen.

Grundlage für diese Avancen waren Erwartungen, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China zu einer raschen Annäherung komme. Der erhoffte Durchbruch wurde bislang aber offenbar nicht erreicht. Am Vortag hatten noch Gerüchte kursiert, ein solcher sei in Reichweite.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert um 9.15 Uhr 0,58 Prozent auf 8'636,95 Punkte. Der 30 Aktien umfassende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...