Aber nicht nur Klimaschutz muss als Ziel in die Verfassung, sondern auch erneuerbare Energie als wichtigste Maßnahme.Ein weiterer Teilerfolg für das Volksbegehren "Klimaschutz in die Verfassung" unseres Vereins "Klimaschutz - Bayerns Zukunft", für das wir mit großer Unterstützung in den letzten Monaten über 15.000 Unterschriften in Bayern gesammelt haben: Nach Willen der bayerischen Staatsregierung soll der Klimaschutz endlich den von uns geforderten Verfassungsrang erhalten. Ministerpräsident Markus Söder schlägt vor, einen entsprechenden Volksentscheid parallel zur Europawahl am Sonntag, 26. ...

