Der amerikanische Unterhaltungskonzern Walt Disney (ISIN: US2546871060, NYSE: DIS) zahlt an diesem Donnerstag eine halbjährliche Dividende in Höhe von 0,88 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus (Ex-Dividenden Tag war der 7. Dezember 2018). Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 4,8 Prozent. Walt Disney zahlt seit dem Jahr 1956 eine Dividende an seine Aktionäre aus. In den letzten acht ...

