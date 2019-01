Im nordrhein-westfälischen Gummersbach bei Köln ist am Donnerstag ein Mann, der wenige Stunden zuvor eine Gerichtsvollzieherin bedroht hatte, tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Seit 08:20 Uhr lief ein größerer Polizeieinsatz in der Kölner Straße, da eine Bedrohungslage bestand, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Polizei hatte daraufhin das Gebäude umstellt und anschließend das Wohnhaus betreten. Dort wurde eine männliche Person leblos angetroffen, so die Beamten weiter. Nach bisherigem Kenntnisstand nahm sich der Mann mit einer Schusswaffe selbst das Leben, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an, so die Beamten.