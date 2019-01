Der NZD/USD brach aus seiner europäischen Konsolidierungsphase aus und so konnte in der vergangenen Stunde das neue Tageshoch gebildet werden, während bisher ein Bruch der 0,6800 vereitelt werden konnte. Die anfängliche Abwärtsbewegung erreichte das Tagestief bei 0,6771 und anschließend konnte das Paar an positiver Dynamik zulegen, so dass das 2,5-Wochenhoch, ...

