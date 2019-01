Die zuständigen Behörden in Peking haben eine Reihe von Richtlinien entworfen, die lokale und Provinzbehörden, staatliche Banken und Netzbetreiber verpflichten, die Register zu ziehen, um die rasche Ausbreitung förderfreier Photovoltaik-Projekte voranzutreiben. Die Ankündigung führte unmittelbar zu einem Anstieg der chinesischen Photovoltaik-Werte an der Börse.von pv magazine global In einer politischen Ankündigung, die von einigen Branchenbeobachtern in China als größte Nachricht seit der Kürzung der Photovoltaik-Förderung am 31. Mai 2018 begrüßt wurde, skizzierte die chinesische Führung ihren ...

