Der USD/CAD, der die letzten sechs Tage im Minus schloss, klammert sich am Donnerstag an ein leichtes Kursplus, da der Dollar den starken Kursrückgang von gestern weiter korrigiert. Zuletzt handelte das Paar auf 1,3235 und damit 0,15 Prozent im Plus. Die kanadischen Baugenehmigungen waren im November um 2,6 Prozent gestiegen, teilte die Statistikbehörde ...

