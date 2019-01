Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist auch am Donnerstag mit einem klaren Plus aus dem Handel gegangen. Seit seinem Tiefpunkt kurz nach Weihnachten hat der Leitindex 600 Punkte zugelegt und befindet sich wieder etwa auf dem Stand von vor vier Wochen. Gestützt wurde der SMI vor allem von gut laufenden Finanz- und Versicherungstiteln sowie von den Indexschwergewichten. Zwar hatte der Handel erst negativ begonnen, doch löste die Frühschwäche Anschlusskäufe aus, sagte ein Händler. "Die steigende Zuversicht sorgte für eine Nachfragebelebung."

Auch eine negative Eröffnung an den Börsen in Übersee vermochte den hiesigen Markt nicht auszubremsen. In den USA legte die jüngste Erholungsrally im frühen Donnerstagshandel eine Pause ein, wobei die Indizes bei Schweizer Börsenschluss auf der Stelle traten. Unter den Investoren machte sich wegen des Ergebnisses der Handelsgespräche zwischen den USA und China etwas Ernüchterung breit. "Ein Teil der positiven Stimmung um die Verhandlungen ist verflogen", so ein Marktanalyst. Auch mit Blick auf den US-Regierungsstillstand gab es bisher keine Fortschritte.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann 1,31 Prozent auf 8'801,48 Punkte. Im Hoch erreichte der SMI gar 8'812,89 Stellen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 1,14 Prozent auf 1'357,49 ...

