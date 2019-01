Zürich - «In Zeiten, in denen in der Fotografie mit alternativen Mitteln hantiert wird, animieren sie mit ihren raffinierten Werken zum Nachdenken und Hinterfragen. Sie zeigen auf spielerische Art das Verhältnis von Authentizität und Illusion in der Fotografie auf», sagt Res Strehle, Jurypräsident der Swiss Photo Academy. Nun wurde das Künstlerduo Jojakim Cortis und Adrian Sonderegger von ebendieser für ihr herausragendes Wirken zu den Fotografen des Jahres gewählt. Der Swiss Photo Academy gehören 1'000 Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Fotografie an, vornehmlich Schweizer Fotografen.

Bisherige Preisträger sind Dominic Narr (2015), Pascal Mora (2016), Andri Pol (2017) und Lauretta Suter (2018). Zum fünften Mal hatte eine hochkarätige Fachjury unter dem Vorsitz von Res Strehle, Präsident der Schweizer Journalistenschule MAZ und langjähriger Chefredaktor des Tages-Anzeiger, eine Vorauswahl für den Fotografen des Jahres getroffen. Nominiert waren die Fotografen Beat Schweizer, Lukas Wassmann, Raphaela Pichler und Vera Markus.

