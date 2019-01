Zürich - Die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, hat einen Vertrag für den Kauf von 200 Wohnungen in Kaiserslautern notariell beurkundet, wie das Immobilienunternehmen am Freitag mitteilte.

Demnach erfolgt das Closing der Transaktion mit wirtschaftlicher Wirkung auf den 1. Januar 2019. Somit steigt die Anzahl der Wohneinheiten, die Peach Property Group in Kaiserslautern besitzt, auf insgesamt gut 1.300 und der gesamte Wohnungsbestand der Gruppe erhöht sich auf rund 8.800 Einheiten. Dieser befindet sich zu rund 99 Prozent in Deutschland. Die jährliche Sollmiete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...