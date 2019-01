Zürich - Zum Wochenschluss knüpft der Schweizer Leitindex an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage an. Neben freundlichen Vorgaben aus Übersee sorgen die Fortschritte in den Handelsdiskussionen zwischen den USA und China für eine wieder steigende Risikobereitschaft der Investoren.

Neben den Handelsbeziehungen rückt auch der Brexit wieder verstärkt in den Fokus der Investoren, heisst es von Händlerseite. Hier steht in der kommenden Woche die wegweisende Parlaments-Entscheidung an. Zudem werden Investoren schauen, was sich in den USA etwas in puncto "Shutdown" bewegt. Die grösste Volkswirtschaft der Welt steuert auf den längsten "Shutdown" ...

