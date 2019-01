Der USD/CAD bleibt zu Mitte der europäischen Sitzung schwach, obwohl er vor dem 100-Tage-SMA eine Unterstützung fand. Nach dem gestrigen Erholungsversuch steht das Paar am Freitag unter Abwärtsdruck und so fällt das Paar in die Nähe des mehr als 1-Monatstief, da die Nachfrage nach dem US-Dollar sinkt. Der Fed Vorsitzende J. Powell wiederholte am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...