Nach dem Rückgang zum Tagestief von 0,8980, konnte sich der EUR/GBP etwas erholen und so notiert er nun über der psychologischen Marke von 0,9000. EUR/GBP schaut auf Brexit Entwicklungen Das Paar hat seinen positiven Wochenstart umgekehrt und so findet der Handel nun die 2. Sitzung in Folge in der Defensive statt, während die Gewinne durch die 0,9060 ...

