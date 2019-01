Das Unternehmen soll umstrukturiert werden. Der deutsche Standort soll sich in Zukunft auf Marketing und Vertrieb sowie Bereiche wie Kundenbetreuung, Logistik, Zollabfertigung und andere geschäftsnahe Dienstleistungen für die europäischen und globalen Kunden konzentrieren. Mehr als 200 der 230 Mitarbeiter werden ihren Job verlieren.Bereits vor einigen Tagen kündigte sich das Ende der Modulfertigung von Astronergy in Deutschland an. Am Freitag bestätigte das Unternehmen offiziell, dass die Produktion eingestellt wird. Die Astronergy Solarmodule GmbH in Frankfurt (Oder) soll zum neuen europäischen ...

