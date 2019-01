Der USD/JPY brach aus seiner asiatischen/europäischen Konsolidierungsphase aus und so wurde nach der US Verbraucherinflation das neue Tagestief erreicht. Der US-Dollar bleibt weiterhin schwach und die im Einklang mit der Prognose stehenden US CPI Ergebnisse waren ihm keine Hilfe. Das CPI fiel auf Monatsbasis um -0,1 %, während es auf Jahresbasis bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...