Zug - Der Blockchain-Pionier 4ARTechnologies ist neues Mitglied des Gründerzentrums "Luxembourg House of Financial Technology" (LHoFT) bekannt. Die Initiative des öffentlichen und privaten Sektors fördert technologische Innovationen der luxemburgischen Finanzdienstleistungsbranche und vernetzt die nationale sowie internationale FinTech-Gemeinschaft.

4ARTechnologies kombiniert das Potenzial der Blockchain mit einer "Augmented-Authentication"-Technologie, um den digitalen Wandel der Kunstindustrie aktiv mitzugestalten und allen Akteuren erstmalig mehr Sicherheit, Transparenz und Prozesseffizienz zu bieten. Als Mitglied der LHoFT-Initiative ist 4ARTechnologies Teil eines stark vernetzten und dynamischen Ökosystems. Das Unternehmen profitiert von dem Austausch mit Mentoren und anderen Innovatoren der Branche sowie dem Zugang zu Investoren und strategischen Partnern.

Darüber hinaus hat 4ARTechnologies die Möglichkeit, an ausgewählten Events sowie exklusiven Trainings und Workshops teilzunehmen. Das Unternehmen will als erstes LHoFT-Mitglied aus der Kunstindustrie beweisen, welches Potential die bislang nur in der Wirtschafts- und Finanzindustrie etablierten Technologien ...

