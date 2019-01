Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.VJET: voxeljet am 11.1. -2,80%, Volumen 79% normaler Tage , GOOG: Alphabet am 11.1. -1,23%, Volumen 91% normaler Tage , UPS: United Parcel Service am 11.1. -1,01%, Volumen 157% normaler Tage , RHIM: RHI Magnesita am 11.1. 2,80%, Volumen 46% normaler Tage , FIT: Fitbit am 11.1. 4,72%, Volumen 141% normaler Tage , GM: General Motors Company am 11.1. 7,05%, Volumen 261% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. General Motors Company GM 37.180 7.05% Fitbit FIT 5.990 4.72% RHI Magnesita RHIM 47.040 2.80% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...