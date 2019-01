Die Deutsche Telekom erreicht in diesem Jahr die erste Analysteneinschätzung. Die Analysten von Macquarie erhöhen das Kursziel von 14,50 Euro auf 15 Euro und vergeben weiterhin eine Halteempfehlung. Durch den verschärften Wettbewerb und die eventuelle Öffnung der Netze für weitere Anbieter könnte für Unsicherheit in der Branche sorgen. Die Analysten heben auch noch einmal die Bedeutung von T-Mobile US hervor, die weiterhin die Geschäfte der Deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...