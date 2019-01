CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihren Umgang mit Friedrich Merz verteidigt. "Ich bin mir in der Art und im Charakter der Zusammenarbeit mit Friedrich Merz vollkommen einig. Wir haben das miteinander besprochen", sagte sie im "Bericht aus Berlin" des ARD-Hauptstadtstudios.

Er wolle sie persönlich beraten und damit natürlich auch die CDU. "Wir haben einen hervorragenden Kreis dafür." Merz werde aber auch in anderen Themen eine Rolle spielen.

"Gemeinsam werden wir das Agenda-Setting vorantreiben, dass wir für diese Zeit auch brauchen", fügte die CDU-Vorsitzende hinzu. Auf Kritik, dass die Einbindung von Merz in einen Beraterkreis vielen nicht weit genug ginge, entgegnete Kramp-Karrenbauer, dass Merz sehr gefragt sei und er auch in Abstimmung mit ihr bei vielen Klausurtagungen mit unterwegs sei. "Er bringt sich mit ein. Das ist erst einmal ein guter Befund. Das ist das, was die CDU will, auch was die CDU braucht, was uns gemeinsam stärker macht", so Kramp-Karrenbauer.