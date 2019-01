Nach der Bewegung zum 1,1480 Tageshoch, geriet der EUR/USD unter Verkaufsdruck und so testet er sein Tagestief in der Mitte der 1,1400, woraufhin es zu einer Erholung kam. EUR/USD kämpft unter 1,1500 um eine Richtung Das Paar begann die Woche in der Nähe des 100-Tage-SMA von 1,1480, aber die enttäuschenden chinesischen Daten für den letzten Monat des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...