Peking - Der Zollstreit mit den USA und das langsamere Wirtschaftswachstum haben den chinesischen Aussenhandel am Jahresende stark belastet. Die in US-Dollar gemessenen Exporte gingen im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,4 Prozent zurück, wie die Regierung am Montag in Peking mitteilte. Die Importe verringerten sich noch stärker um 7,6 Prozent. Zudem wurden die Daten für November schwächer ausgewiesen als bisher bekannt.

Experten hatten für das Jahresende zwar mit einem schwächeren Aussenhandel gerechnet, allerdings sowohl für die Aus- als auch die Einfuhren leichte Zuwächse erwartet. Ex- und Importe entwickelten sich im Dezember so schlecht wie seit etwa zwei Jahren nicht mehr.

