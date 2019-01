Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit deutlichen Verlusten in die neue Woche gestartet. Der Leitindex SMI fiel dabei schon in der Eröffnung unter die 8'800-Punkte-Marke, über die er am Freitag gestiegen war. Hauptgrund für die schlechtere Stimmung am Markt seien die neusten Aussenhandelszahlen aus China, meinen Händler. Demnach kommt der Handelsstreit in der Realwirtschaft an. Abgesehen davon verweisen Analysten aber auch auf die seit Anfang Jahr markant gestiegenen Kurse, welche einen Marschhalt generell begünstigten.

Ausserdem hängt der Brexit nach wie vor wie ein Damoklesschwert über den Märkten. Ein Tag vor der wichtigen Abstimmung im britischen Unterhaus ist Hektik ausgebrochen. So richten EU-Parlamentarier einen emotionalen Appell an die Briten, sie sollten den Austritt aus der EU nochmals überdenken. Auch kursieren Gerüchte, wonach der Brexit ...

