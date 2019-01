Dem seit Jahren schlechtesten Börsenjahr konnte sich auch der MDax nicht entziehen. Der kleine Bruder des Dax wurde förmlich mit nach unten gezogen. Vielleicht ein bisschen zu weit - das bietet Chancen.

Gefühle sind bekanntlich ein denkbar schlechter Ratgeber am Aktienmarkt. Nervosität und Angst auf der einen Seite, aber auch blinde Zuversicht und Euphorie auf der anderen Seite verdrängen an der Börse oftmals den klaren Verstand, der für zielführende Entscheidungen unerlässlich ist, und verschleiern einen objektiven Blick auf die Fakten. Emotionen lassen sich aber dennoch in die Anlagestrategie einbeziehen und im Sinne des Portfolios ausnutzen - wohlgemerkt die Emotionen der anderen Marktteilnehmer. Wer etwa weiß, dass etwaige Kursschwächen lediglich psychologische Gründe und weniger fundamentale Ursachen haben, und sich sicher ist, dass diese nur vorübergehender Natur sind - weil die grundsätzlichen Rahmendaten an und für sich stimmen -, kann solche Phasen durchaus für die eine oder andere Einstiegsgelegenheit nutzen.

Sippenhaft bietet Chancen

Ein gutes Ziel für eine solche Schnäppchentour könnte beispielsweise der MDax bieten. Der Index mit den Unternehmen der zweiten Reihe hat im vergangenen Jahr ähnlich deutlich korrigiert wie der Dax, beide Börsenbarometer verzeichneten 2018 ein Minus von knapp 20 Prozent.

Dabei enthält der MDax weniger Vertreter aus per se problembehafteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...