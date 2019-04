Im aktuellen INSA-Meinungstrend für "Bild" (Dienstagausgabe) verliert die Linke (8,5 Prozent) einen halben Punkt und fällt auf den schlechtesten Wert seit zwei Jahren (zuletzt 8,5 Prozent in der INSA-Umfrage für "Bild" am 10.4.2017). CDU/CSU (29,5 Prozent) verlieren einen Punkt.



SPD (16,5 Prozent) und FDP (10 Prozent) gewinnen jeweils einen Punkt hinzu. Bündnis90/Die Grünen (17,5 Prozent) und AfD (13,5 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Sonstige Parteien kommen zusammen auf 4,5 Prozent (-0,5). Sowohl eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD, die zusammen auf 46 Prozent kommt, als auch ein schwarz-grünes Bündnis, das zusammen 47 Prozent erreicht, verfehlen nicht nur eine Mehrheit an Wählerstimmen, sondern auch eine parlamentarische Mehrheit.



Folgende vier Regierungsbündnisse sind rechnerisch möglich: Eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, Bündnis90/Die Grünen und FDP kommt zusammen auf 57 Prozent. Eine Deutschland-Koalition aus CDU/CSU, SPD und FDP erreicht zusammen 56 Prozent. Eine Kenia-Koalition aus CDU/CSU, Bündnis90/Die Grünen und SPD kommt zusammen auf 63,5 Prozent. Für den INSA-Meinungstrend im Auftrag von "Bild" wurden vom 28. März bis zum 1. April insgesamt 4.000 Bürger befragt.