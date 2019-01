Genau?! Was ist da eigentlich bei Wirecard los? Der Kursgewinner 2018 - kein DAX-Wert konnte eine höhere Performance erzielen - macht im neuen Börsenjahr 2019 schon ordentlich Rabatz. Was sich in einem zwischenzeitlichen Plus von über 9,2% seit Jahresbeginn und einem Anschlagen an der 145er-Marke äußerte. Oder sollten wir besser Abklatschen sagen, denn von besagter 145er-Schwelle ging es auch direkt wieder nach unten. Und zwar in einen Kursbereich, der alles andere als unterschätzt werden sollte: ...

