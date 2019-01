FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.01.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1083 (1180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 2050 (2200) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1203 (1359) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 338 (417) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 229 (304) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 865 (785) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 145 (150) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 5260 (5380) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RESTORE PLC PRICE TARGET TO 515 (620) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2500 (2420) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS NEXT TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 4800 (5800) P - CREDIT SUISSE RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 880 (815) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS HSBC TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 560 (718) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 580 (620) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 558 (580) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 849 (991) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 905 (1038) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 545 (532) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 663 (624) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 2167 (2006) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 476 (431.7) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS BP PRICE TARGET TO 630 (690) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 2680 (2900) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2640 (2840) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2000 (2500) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 1100 (1180) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES TO 'UNDERWEIGHT' ('N') - TARGET 375 P - JPMORGAN CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 440 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 200 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES REDROW PRICE TARGET TO 720 (680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS RESTORE PLC PRICE TARGET TO 635 (660) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1850 (1930) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS B & M PRICE TARGET TO 400 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 5 (12) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 600 (525) PENCE - 'UNDERPERFORM'



- GOLDMAN RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 482 (428) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob