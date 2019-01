Genf / Zürich, 14. Januar 2019. Die REYL-Gruppe setzt ihre Zusammenarbeit mit herausragenden Sportlerinnen und Sportlern fort und unterzeichnet eine Sponsoring-Partnerschaft mit Swiss Paralympic, der Dachorganisation des Schweizer Behindertensports. REYL & Cie AG setzt sich damit für diese erstklassigen Athletinnen und Athleten ein und unterstützt sie bei ihren Zielen für die Paralympischen Spiele in Tokio 2020.

Mit dieser Partnerschaft möchte die REYL-Gruppe die Schweizer Athletinnen und Athleten begleiten, die von Swiss Paralympic für die Teilnahme an den Paralympischen Spielen in Tokio 2020 ausgewählt werden. Der paralympische Traum verlangt von diesen Spitzensportlerinnen und -sportlern in einem immer kompetitiveren Umfeld unermüdlichen körperlichen und mentalen Einsatz. Mit dieser Partnerschaft will die REYL GRUPPE ihnen die Möglichkeit geben, sich voll und ganz auf ihre Vorbereitungen zu konzentrieren, damit sie die Paralympischen Spiele möglichst ruhig angehen und ihre Ziele erreichen können.

Thomas Troger, Präsident von Swiss Paralympic, erklärt: «Wenn die Schweiz auch in Zukunft erfolgreich sein will, muss sie optimale Rahmenbedingungen schaffen. Engagierte Partner und Förderer der paralympischen Idee machen diesen Erfolg erst möglich, vor allem im Behindertensport. Die REYL-Gruppe stellt genau diese Werte des Behindertensports in den Vordergrund: Emotionen, Leidenschaft und der internationale Erfolg unserer Athleten. Diese Partnerschaft steht voll und ganz im Einklang mit unseren Ideen.»

François Reyl, ...

