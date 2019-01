Der EVP-Spitzenkandidat zur Europawahl, Manfred Weber (CSU), hat sich für eine starke Position von Friedrich Merz in der Union ausgesprochen. Die derzeitige Überlegung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, Merz einzubinden, finde er gut, sagte Weber am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".

Er hoffe, dass Merz "sich stark einbringt, weil wir seine Stimme brauchen". Merz sei "nach wie vor präsent", nun müsse man mit ihm "an den Inhalten arbeiten". Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, äußerte sich in der "Bild"-Sendung zur Zukunft von Merz. "Frau Kramp-Karrenbauer und Herr Merz sind zwei Alpha-Personen, die Chefs werden wollten", sagte er.

"Einbindung ist da ganz schwer. Ich sehe nicht, dass das gemeinsam geht, da ist zu wenig Raum."