Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert zum Wochenstart klar im Minus. Der Leitindex SMI fiel mit Handelsbeginn unter die Schwelle von 8'800 Punkten und bewegt sich seither in einem engen Band von rund 30 Punkten. Den Investoren hätten vor allem enttäuschende Aussenhandelszahlen aus China aufs Gemüt geschlagen, meinen Händler. Diese seien ein weiterer Beleg dafür, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China der Weltwirtschaft nun immer grösseren Schaden zufüge.

Daneben verweisen Analysten auf die markanten Kursgewinne seit Anfang Jahr, welche einen Marschhalt generell begünstigten. In der Vorwoche hatte der SMI um 2,6 Prozent zugelegt und in der Woche davor schon um 2,1 Prozent. Ausserdem hängt der Brexit nach wie vor wie ein Damoklesschwert über den Märkten. Ein Tag vor der wichtigen Abstimmung im britischen Unterhaus ist spürbar Hektik ausgebrochen. Alles in allem führt dies zu deutlich mehr Nervosität. Der Volatilitätsindex, der als Angstbarometer der Investoren gilt, legt aktuell um über 4 Prozent zu.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert um 10.50 Uhr 0,94 Prozent auf 8'744,84 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt um 0,94 Prozent auf 1'348,45 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,88 Prozent auf 10'203,04 Stellen nach. Von den 30 SMI/SLI-Werten legen nur vier ...

