Der sichere Hafen des japanischen Yen kann am Montag an Wert zulegen und so fällt der USD/JPY zum Tagestief in den Bereich der 108,00. USD/JPY schaut für eine Richtung auf Renditen Das Paar steht zum Beginn der Woche unter Druck und so findet der Handel am unteren Ende der Tagesrange im Bereich der 108,00 statt, während die US Renditen gefallen sind. ...

