Französisches Obst und Gemüse ist in dem chinesischen Markt noch nicht sehr präsent. Bis jetzt können nur zwei Früchte aus Frankreich nach China exportiert werden: Apfel und Kiwi. Deshalb veranstaltete Jean-Maurice Ripert, Botschafter von Frankreich in China, ein "Europäisches Rendez-vous", das am 16. November, in der französischen Botschaft in...

