Nach den negativen Gerüchten zum Ende der letzten Woche, melden sich am Montag Analysten mit einer positiveren Einschätzung der Daimler AG Aktie zu Wort. Am Freitag gab es Gerüchte, dass sich Geely von mehr als der Hälfte seiner 9,7-prozentigen Beteiligung an der Daimler AG trennen will. Hierbei soll Geely rund 5,4 Prozent seiner Daimler Aktien verkauft haben. Geely dementierte die Nachricht aber gegen Abend und teilte mit, dass man keine Daimler ...

