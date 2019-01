Chur - Roland Eilinger, ehemaliger CEO der Transaktionsbank InCore, wird künftig den Bereich Financial Services bei Inventx leiten und Einsitz in die Geschäftsleitung der Finanz-IT-Spezialistin nehmen. Mit «Financial Services» wird ein neuer Geschäftsbereich geschaffen, in dem die Inventx ihre strategischen Kernkompetenzen für die Finanzindustrie bündelt.

Roland Eilinger nimmt Einsitz in die Geschäftsleitung der Inventx und wird den Bereich Financial Services verantworten. Roland Eilinger hat bislang in seiner Tätigkeit als selbständiger Unternehmensberater bereits mit Inventx zusammengearbeitet und wird nun sein Know-how an der Schnittstelle zwischen Beratung, Technologie und Banking vollumfänglich in die Inventx einbringen. Bei der Incore-Bank, die er von 2013 bis 2015 als CEO leitete, setzte Roland Eilinger ein umfassendes strategisches IT-Plattform-Transaktionsprojekt um und schaffte mit der Bank den operationellen und finanziellen Turnaround. Zuvor hatte er bereits langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungsfunktionen auf Geschäftsleitungsstufe und als Projektleiter für Plattform-Migrationen bei zahlreichen Banken in der Schweiz und in Liechtenstein gesammelt.

