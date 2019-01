Wallisellen - Thomas Winter verstärkt die Geschäftsleitung der Microsoft Schweiz. Er leitet seit anfangs 2019 das Partner- und KMU-Geschäft. Im Oktober 2018 nahm zudem Christian Widmer Einsitz in die Geschäftsleitung der Microsoft Schweiz. Er verantwortet den Bereich Public Sector.

Am 1. Januar 2019 hat Thomas Winter die Leitung des Bereichs Partner- und KMU-Geschäft (OCP & SMC) übernommen. Er stösst von Cisco zu Microsoft Schweiz, wo er seit 2000 in verschiedenen Funktionen im Vertrieb, Marketing und Business Development tätig war. Zuletzt arbeitete Winter als Chief Digital Officer für die globale Partnerorganisation. Davor war er in IT-Führungspositionen bei Telekurs (heute SIX Group) tätig. Thomas Winter besitzt einen Bachelor of Science in Elektronik und Informatik der HSR in Rapperswil und einen MBA der Universität St. Gallen.

Der Geschäftsbereich One Commercial Partner & Small Medium Corporate (OCP & SMC) betreut die 4'600 Partnerunternehmen in der Schweiz sowie das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft - die kleinen und mittleren Unternehmen.

Christian ...

