Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das aufhellen Interest an den Euro Futures Märkten am Montag um 358 Kontrakte gestiegen ist, nach dem das Endergebnis am Freitag bei 523.812 Kontrakten lag. Das Volumen baute seinen Abwärtstrend aus und diesmal fiel der Kurs um 52,4K Kontrakte. EUR/USD Erholung könnte an Dynamik verlieren Der EUR/USD ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...