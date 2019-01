Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) stuft die AfD offiziell als "Prüffall" ein. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Der Inlandsnachrichtendienst will die Entscheidung demnach noch am Dienstag in Berlin bekannt geben. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.