Verschiedene Medien berichten über mögliche Szenarien für einen Kohleausstiegsplan in Deutschland. Ein Ergebnis oder finale Einigung bei dem Gipfeltreffen zwischen Regierungs- und Ländervertretern sowie Mitgliedern der Kohlekommission wird jedoch nicht erwartet.Am heutigen Dienstag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Regierungschefs von Kohleländer sowie die zuständigen Minister und Vertreter der Kohlekommission zu einem Gipfel nach Berlin geladen. Dabei sollen Fortschritte in den festgefahrenen Verhandlungen über einen Kohleausstieg in Deutschland erzielt werden. Ursprünglich sollte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...