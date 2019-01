Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag vor dem Brexit-Votum gegenüber dem US-Dollar gefallen. Am Dienstagmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1433 Dollar und damit knapp einen halben Cent weniger als am früheren Morgen.

Noch etwas deutlicher gefallen zum Dollar ist der Franken. Das Währungspaar notierte am Mittag bei 0,9862 nach 0,9814 am Morgen. Bei EUR/CHF resultiert damit 1,1275 nach 1,1261.

Mit Spannung wird am Devisenmarkt die Abstimmung im britischen Parlament über das Austrittsabkommen mit der Europäischen Union am Abend erwartet. Es ...

