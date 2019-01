Zürich - Der ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat das neue Jahr gemächlich begonnen. In einem impulsarmen Handel legte der eKMU-X-Index bei tiefen Volumen um 0,7 Prozent auf 1'226,40 Punkte zu. Im Fokus standen die Titel der Rigi Bahnen, die rege gesucht wurden.

In der Berichtswoche lag das Handelsvolumen mit insgesamt 115 Abschlüssen bei 1,01 Millionen Franken. Volumenstärkster Titel waren die WWZ-Aktien, die in sechs Transaktionen 186'200 Franken generierten. Mit einem Minus von 2,4 Prozent waren sie neben den Repower-Aktien (-5,9%) der einzige Kursverlierer in der vergangenen Handelswoche.

Die Valoren der acrevis Bank setzten in elf Abschlüssen 154'765 Franken um. Sie schafften es mit einem Kursplus von 2,5 Prozent an die vierte Position der Gewinneraufstellung im eKMU-X-Index.

Die mit 20 Transaktionen rege gehandelten Papiere der Rigi Bahnen erzielten 141'979 Franken. Mit +11,9 Prozent waren sie zudem herausragender Wochengewinner. Die in der vergangenen Woche publizierten Personentransportzahlen scheinen den Titel beflügelt zu haben. Im vergangenen Jahr beförderten die Rigi Bahnen 970'000 Personen. 60'000 Gäste transportierte alleine die neue Luftseilbahn Kräbel-Rigi Scheidegg, die seit Dezember 2017 unter dem Mandat der Rigi Bahnen zwischen Goldau und der Scheidegg betrieben wird. Ohne diese zusätzlichen Besucher stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 7,9 Prozent.

Die Aktien des Stadtcasino Baden und des Kursaal-Casino Luzern zogen um je 4,9 Prozent an.

Geschäftsergebnisse gab es auch von der Schilthornbahn und der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft (ZSG). Bei der Schilthornbahn stiegen 2018 die Frequenzen auf insgesamt über 5,5 Millionen (+17,4%). Im Winter (Januar-April sowie Dezember) stiegen die Besucherzahlen über alle Transportanlagen hinweg gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent auf über 3 Millionen Passagiere. Das Sommergeschäft legte gar um über 20 Prozent zu und verzeichnete knapp 2,5 Millionen Besucher.

Auch die ZSG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück. Rund 1,61 Millionen Fahrgäste wurden von den 17 Schiffen vom 30. März bis am 21. Oktober transportiert, 57 Prozent mehr als in der Saison 2017. Hauptgrund für das Passagierhoch war das langanhaltend schöne Wetter. Aber auch der Wegfall des Schiffsfünflibers per Ende März dürfte sich positiv auf die Fahrgastzahlen ausgewirkt haben. (Quelle: awp)

Unternehmensnachrichten

Bergbahnen

Die Rigi Bahnen haben im vergangenen Jahr 970'000 Personen auf die "Königin der Berge" befördert. Das waren deutlich mehr als im Vorjahr - auch dank einer neuen Luftseilbahn.

60'000 Gäste transportierte alleine die neue Luftseilbahn Kräbel-Rigi Scheidegg, die seit Dezember 2017 unter dem Mandat der Rigi Bahnen zwischen Goldau und der Scheidegg betrieben wird, wie das Bahnunternehmen am Dienstag mitteilte. Ohne diese zusätzlichen Besucher stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 7,9 Prozent oder 60'000 Gäste.

Grund für das erneute Rekordaufkommen war das Wetter. Monat für Monat habe man Rekordfrequenzen verzeichnet. Einzig der Dezember konnte aufgrund des eher schlechten Wetters und von zu wenig Schnee nicht an die Vorjahre anknüpfen.

Zufrieden sind die Rigi Bahnen laut der Mitteilung mit der Zunahme von Einzelreisenden. Dies werde sich auch in der Bilanz des Unternehmens widerspiegeln. Das veränderte Reiseverhalten im internationalen Bereich - weg von Gruppenreisen - sei seit längerem spürbar. 2018 waren im Gruppengeschäft die Spitzenreiter nach wie vor die asiatischen Märkte, allen voran China und Korea.

Vertreter der Rigi Bahnen waren zu Marketingzwecken in den Zielmärkten China, Korea und Südostasien präsent. Ebenso seien rund 100 internationale Studien- und Medienreisen organisiert und auf der Rigi betreut worden, was dem Berg zusätzliche Medienpräsenz einbrachte.

Im Dezember hatte das Unternehmen angekündigt, die bestehende Luftseilbahn zwischen Weggis und Rigi Kaltbad durch eine Gondelbahn ersetzen ...

