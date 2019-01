Dicke Schneeschichten schaden Solarmodulen nicht, solange das Dach selbst nicht gefährdet ist, wie das Bad Staffelsteiner Unternehmen erklärt. Im Zweifelsfall sollten Photovoltaik-Anlagenbetreiber den Schnee nur von Profis räumen lassen.Nach dem Wintereinbruch in Süddeutschland mit unerwartet viel Schnee rückt das Thema, wie sich die Schneelasten auf Solarmodule auswirken wieder stärker in den Fokus. IBC Solar erklärte dazu am Dienstag: "Auch dicke Schneeschichten machen einem Modul nichts aus - solange die Last gleichmäßig verteilt ist. Solarmodule halten einem Druck von 2400 Pascal stand, ohne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...