Zürich - Nachhaltiges Investieren war noch nie so einfach wie mit dem neuen, vollumfassenden Impact Investing Tool des jungen Zürcher FinTech-Unternehmens Yova. Kundinnen und Kunden können unkompliziert online ein individuelles Aktienportfolio zusammenstellen und ein Konto eröffnen - vollautomatisiert und in Echtzeit. Mit dieser einmaligen Dienstleistung will Yova das Finanzangebot in der Schweiz revolutionieren und auf Nachhaltigkeit trimmen.

Die erste Finanzierungsrunde erfolgreich überstanden, zum Finalist an den Digital Economy Awards 2018 in der Kategorie «The Next Global Hot Thing» ernannt und eben in die Top 10 der diesjährigen Swiss FinTech Awards gewählt worden - die Erfolgswelle des Impact Investing Dienstleisters Yova reisst nicht ab. Und auch sonst läuft es ausgezeichnet für das ambitionierte Zürcher Unternehmen. Um ihre Plattform für nachhaltiges Investieren weiter zu verbessern und den Kunden stets den bestmöglichen Service zu bieten, tüftelt das zehnköpfige Team laufend an neuen Software-Lösungen. Heute kann das FinTech-Unternehmen stolz einen ersten Milestone verkünden: Die Lancierung des ersten vollautomatischen, editierbaren Aktienportfolio-Generators im Bereich des Impact Investings.

Vollautomatisch, voll unkompliziert

Dank modernsten Web-Technologien unterstützt die neue Plattform Yova-Kunden bei der Erstellung einer Anlagestrategie, bei der stark verkürzten Eröffnung eines Kontos, als auch bei allfälligen Adaptionen des persönlichen Aktienportfolios - und zwar komplett online und in Echtzeit. Möglich wird diese problemlose, schnelle Abwicklung durch die Digitalisierung der besten Methoden aus dem Asset Management und der Nachhaltigkeitsanalyse. Zudem wurde die Verifizierung ...

