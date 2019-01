Frankfurt - Der US-Dollar hat am Dienstag zum Euro wie auch zum Franken im Vorfeld des Brexit-Votums etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1435 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag. Zum Schweizer Franken war die US-Währung mit 0,9853 Franken um rund einen halben Rappen teurer als noch am Vortag.

Zur Schweizer Währung zeigte sich der Euro mit 1,1267 Franken (Vortag 1,1255) dagegen nur wenig verändert. Etwas schwächer notierte das britische Pfund mit 1,2632 Franken (Vortag 1,2663).

Die bevorstehende Abstimmung im britischen Parlament über das Austrittsabkommen mit der Europäischen Union am Abend ist auch am Devisenmarkt ...

